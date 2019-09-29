البورصة المصرية تواصل مكاسبها وتباين أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة

شهدت البورصة المصرية صعودا حادا يوم الأحد، مواصلة مكاسبها لثالث جلسة، في أعقاب خسائر كبيرة بفعل احتجاجات 20 سبتمبر أيلول.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.3 في المئة، مع صعود الأسهم الثلاثين جميعها المدرجة على قائمته. وزاد سهم البنك التجاري الدولي 2.5 في المئة، بينما قفز سهم المجموعة المالية هيرميس 5.3 في المئة.

وأغلق المؤشر إي.جي.إكس 100 الأوسع نطاقا مرتفعا 3.7 في المئة، مع قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية للشهر الثاني على التوالي، وإخفاق الاحتجاجات ضد الحكومة في اكتساب قوة دافعة.

وخفض المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، حيث خفض فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 13.75 في المئة، وفائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 14.25 في المئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة بدعم من أسهم البنوك، مع صعود سهم البنك العربي الوطني 2.6 في المئة، بينما ارتفع سهم بنك ساب 1.5 في المئة.

وقفز سهم مجموعة سيرا القابضة 6.4 بالمئة. وأطلقت المملكة يوم الجمعة نظام تأشيرات جديدا يشمل 49 بلدا، ودعت الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع الذي تستهدف أن يسهم بنسبة عشرة بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) 3.4 في المئة، بعدما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نصف سنوية بواقع 0.5 ريال للسهم.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة، مواصلا خسائره للجلسة الرابعة تحت ضغط أسهم العقارات والأسهم المالية.

وانخفض سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 0.6 في المئة، بينما تراجع سهم وحدتها مجموعة إعمار مولز 1.6 في المئة.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن من المرجح أن يضغط ضعف السوق العقارية في دبي بدرجة أكبر على جودة أصول القطاع المصرفي.

وأظهر مسح لرويترز هذا الشهر أن أسعار العقارات في دبي تراجعت 25-35 في المئة منذ منتصف 2014، وأن محللين يتوقعون مزيدا من الانخفاض هذا العام والعام القادم، وسط تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.

وأغلق مؤشر بورصة قطر منخفضا 0.2 في المئة، مع هبوط سهم مسيعيد للبتروكيماويات إثنين في المئة، بينما تراجع سهم قطر للوقود 1.2 في المئة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.5 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 8055 نقطة.

- أبوظبي.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 5074 نقطة.

- دبي.. هبط المؤشر 0.6 في المئة إلى 2781 نقطة.

- قطر.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 10396 نقطة.

- مصر.. صعد المؤشر 3.3 في المئة إلى 14316 نقطة.

- البحرين.. نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 1518 نقطة.