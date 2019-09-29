الاحتلال الإسرائيلي يجرف حظيرة للمرة الثانية على التوالي

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي حظيرة لتربية المواشي في قرية دير بلوط بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية للمرة الثانية منذ شهر حزيران.

وأشارت مصادر محلية إلى ان الحظيرة تعود ملكية الحضيرة للمزارع تيسير رشدي جبارة عبد لله حيث بناها على ارضه ليتمكن من توفير دخل لعائلته. هذه ليست المرة الأولى التي يقوم الاحتلال بهدم الحظيرة.

وأوضح تيسير أنه في بداية حزيران الماضي قام الاحتلال بهدم الحظيرة بدعوى عدم وجود ترخيص، قائلاً "توجهت لعدة مؤسسات حيث قامت حركة مقاتلون من اجل السلام بإعادة بناء الحظيرة في منتصف شهر تموز من هذا العام".

من جانبه قال نور شحادة من حركة مقاتلون من اجل السلام " هذا دليل اخر على ظلم الاحتلال واعتداءاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، نحن مستمرون في مقاومة هذا الاحتلال ودعم المزارعين ضد سياسة الهدم والتهجير."

وقالت مؤسسة مقاتلون من اجل السلام إنه حدث ازدياد كبير في عدد اعتداءات الاحتلال على المزارعين الفلسطينيين في شتى مناطق الضفة الغربية خصوصا حالات هدم البيوت الزراعية وحظائر المواشي.