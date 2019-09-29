بعد مقتل الطفلة المصرية جنة.. المحامون يرفضون الدفاع عن القاتلة

خرجت اليوم جموع من المصريين بمحافظة الدقهلية في مسيرات للمطالبة بالقصاص من جدة الطفلة جنة التي قضت متأثرة بإصاباتها جراء التعذيب على يد جدتها لأمها.

كما رفض المحامون في مركز شربين بمحافظة الدقهلية تولي الدفاع عن الجدة صفاء. ع، (40 عاما)، من قرية بساط الدين دائرة المركز، وهي جدة الطفلة جنة ذات الـ5 سنوات والتي توقف قلبها بعد مضاعفات تعذيبها.

واتفق المحامون على رفض توليهم الدفاع عنها ومقاطعة كل من يوافق الحضور مع الجدة أو غيرها من المتهمين في القضية، باستثناء من انتدبته المحكمة لتصحيح الإجراءات.

وكان وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية المصرية سعد مكي، قد أعلن عن وفاة الطفلة يوم أمس، حيث توقف قلبها بالمستشفى الدولي في المنصورة.