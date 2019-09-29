الجوجو: نسبة الطلاق في غزة مستقرة وانخفاض معدلات الزواج

نفى حسن الجوجو رئيس مجلس القضاء الشرعي، اليوم الأحد، الإحصائيات التي تحدثت عن ارتفاع نسبة الطلاق في قطاع غزة، معتبراً أن ما يتم الحديث عنه جزء من حملة التحريض ضد غزة، لأن أي معلومات من أي جهة لا بد ان تكون من الجهة رسمية والتضخيم الوارد في نسب الطلاق مقصودة.

وقال رئيس مجلس القضاء الشرعي في تصريحات إذاعية: إن عدد حالات الزواج خلال عام 2018 بلغ 15392 حالة زواج و الطلاق بلغ 3171 حالة وبنسبة 20.6%..

وبيّن الجوجو، أن نسبة الطلاق من الـ3171 قبل الدخول "الخلوة" بلغ 41.7% في حين بلغت نسبة الطلاق بعد الدخول "الزواج" 58.3% ، مشيراً الى ان الآثار الناتجة عن الطلاق قبل الدخول ليس له أثار كارثية كالتي بعد الزواج"الدخول".

وأوضح أن نسبة الطلاق عام 2018 قلت عن 2017 ب84 حالة ، موضحاً ان المشكلة ليست في الطلاق انما في انخفاض معدلات الزواج وتراجعها في قطاع غزة ، مشيراً إلى ان أن نسبة الطلاق عام 2018 قلت عن 2017 ب84 حالة ، موضحاً ان المشكلة ليست في الطلاق انما في انخفاض معدلات الزواج وتراجعها في قطاع غزة .

وصدرت إحصائية مؤخراً تشير إلى أن نسبة الطلاق في غزة بلغت 42% منهم %19 قبل الزواج بعد عقد القران 23% طلاق بعد الزواج ، وهو ما نفاه الجوجو جملةً وتفصيلاً اليوم .