هاشتاق يرصد سخرية جمهور الزمالك بنادي جينيراسيون فوت

سادت حالة من السخرية والاستغراب وسط جمهور نادي الزمالك المصري، قبل بدأ موقعة القلعة البيضاء بنظيره جينيراسيون فوت السنغالي، وذلك بسبب رفض الفريق السنغالي لعب المباراة ضد الزمالك.

وتصدر وسم #الزمالك الترند العالمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، بعد امتناع فريق جينيراسيون فوت السنغالي، عن لعب المباراة أمام نادي الزمالك وتمسكهم باللعب على ملعب بتروسبورت.

وكالة فلسطين اليوم رصدت أبرز التغريدات عبر "تويتر" التي تبين تهكم الجمهور الأبيض لموقف نادي بنظيره جينيراسيون فوت، إذ غرد الناشط أحمد أزهري ” قامت بعثة جينيراسيون فوت بإحضار تورتة في فندق إقامة الفريق بمدينة نصر، للاحتفال بعيد ميلاد قائد الفريق، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة الزمالك، في إياب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا. وتناولت البعثة وجبة الغداء في فندق الإقامة، ولم تتوجه إلى برج العرب لخوض المباراة."

فيما عبر الناشط أحمد علام عن غضبه من موقف الفريق السنغالي " الزمالك لو راح الكونفدرالية بعد دا كله أنا هروح أولع ف نفسي"، فين حين تسأل مهاب ياسين عن أن المباراة ستقام ام لا " ياجماعه الزمالك هيتلاعب ولا لا

واكتفى الحريف بقوله "الحمدلله هنتأهل من غير ما اعصابنا تتوتر"، وأضافت تالا لابن أن الانسحاب يعني التأهل للزمالك " يعني النتيجة لصالح الزمالك بسبب الانسحاب"