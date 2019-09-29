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ضابط بجيش الاحتلال: نحن معرضون لارتفاع كبير بالعمليات الفدائية بالضفة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:40 - 29 سبتمبر 2019
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أبدى ضابط في جيش الاحتلال مخاوفه من حمل السلاح في الضفة الغربية واستخدامه ضد أهداف "إسرائيلية".

وقال عيران نيف قائد فرقة الضفة الغربية العسكرية في الجيش، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر النضال ضد إسرائيل بطريقة أخرى وليس عن طريق العمل المُسلح.

وأضاف نيف في مقابلة نشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية، "لم نرصد تشجيعا على العنف من جانب قيادة السلطة الفلسطينية ولا من جانب أبو مازن، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد تحريض، وأبو مازن يعمل من أجل قمع من يهدده ويهدد استمرار حكمه.

وتابع، "ينبغي القول أن ثمة أهمية بالنسبة لنا بالحفاظ على التنسيق الأمني، ولا شك أنه من دون التنسيق الأمني سنكون معرضين لارتفاع كبير بالعمليات في هذه المنطقة، وعلي أن آخذ بالحسبان أن هذا الوضع يمكن أن ينقلب ولا يمر يوم لا نستعد فيه لإمكانية أن تعود فتح إلى حمل السلاح ضدنا".

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