مراقب مباراة الزمالك اليوم ضد جينيراسيون يعلق على أزمة اللقاء

"إن عدم حضور بطل السنغال جينيراسيون لخوض مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال افريقيا إلى استاد برج العرب سيجعله منسحبًا من اللقاء ويعني تأهل النادي المصري إلى الدور الـ16 من دوري الأبطال" وفقًا لما قاله مراقب المباراة التشادي قدري صالح.

وأكد صالح لمندوب الزمالك، الذي حضر الاجتماع الفني، أن غياب الفريق السنغالي عن الاجتماع لا يعني الانسحاب من اللقاء وأن الأمر الفصل في هذه الحالة هو الحضور إلى الملعب من عدمه.

وأضاف صالح، أن الأمور ستسير بشكل طبيعي من حضور اللقاء والنزول إلى أرض الملعب وإجراء الإحماء وكل شيء كما هو متبع، وسيتم انتظار وصول الفريق السنغالي.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال أفريقيا ضد فريق جينراسيون فوت السنغالي، اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق السنغالي بنتيجة (2-1).

وبدأت أزمة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال افريقيا ضد بطل السنغال جينيراسيون عندما تلقى الفريق السنغالي دعوة رسمية من الكاف بتحويل مباراة فريقه من استاد بتروسبورت والذي يقع في مدينة القاهرة إلى استاد برج العرب الذي يعتبر استاد الجيش المصري.

وتحجج الفريق السنغالي بأن مدة اخطاره بتحويل المباراة إلى استاد أخر لم تكن كافية علمًا أن الكاف أخطر الفريق السنغالي أمس السبت بتحويل مباراة الزمالك في دوري الابطال من بروسبورت إلى استاد برج العرب.

وفي محاولة لتخفيف الأزمة بين الفريقين حاول المسؤولين عقد اجتماعًا فنيًا للتباحث حول إقامة المباراة إلا أن عدم حضور مسئولي الفريق السنغالي زاد من التكهنات بإلغاء إقامة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال افريقيا.