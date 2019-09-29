لجنة المتابعة: المصالحة خيارنا الأمثل لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن انتفاضة الأقصى عام (2000) هي حلقة من حلقات النضال المتواصل والمتراكم لشعبنا وصولاً إلى مسيرات العودة وكسر الحصار لمواجهة المشروع الإسرائيلي والأمريكي الذي يهدف إلى تقسيم المنطقة وتبديد المشروع الوطني الفلسطيني.

ودعت لجنة المتابعة، جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في فعاليات الجمعة القادمة من مسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان "المصالحة خيارنا".

ودعت لجنة المتابعة، جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في فعاليات الجمعة القادمة من مسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان "المصالحة خيارنا".

وشددت لجنة المتابعة على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية باعتبارها الخيار الأمثل الذي يفتح الطريق لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية وبرنامج موحد لمواجهة التحديات التي تعصف بنا.

وقالت لجنة القوى: "قدم شعبنا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة ألاف الشهداء والجرحى والمعتقلين"، مؤكدة أن صمود شعبنا في وجه الاختلال هو أسطورة نضالية نقشت بماء الذهب في سفر النضال الفلسطيني.

وشددت اللجنة على استمرار النضال المقاومة حتى تحرر كافة الأراضي الفلسطينية والانعتاق من الاحتلال وتحقيق حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشددت لجنة المتابعة على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية باعتبارها الخيار الأمثل الذي يفتح الطريق لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية وبرنامج موحد لمواجهة التحديات التي تعصف بنا.