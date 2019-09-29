مركز حقوقي يطالب بتحقيق دولي في قضية تعذيب الأسير سامر عربيد

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الأحد، الهيئات الدولية بفتح تحقيق فوري ومحايد في شبهات تعرض المعتقل سامر عربيد للتعذيب خلال التحقيق في سجون الاحتلال الإسرائيلي، محملًا سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل العربيد.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت سامر مينا سليم العربيد، من منزله بحي بطن الهوى برام الله ، صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 سبتمبر 2019، بعد مداهمته وإجراء أعمال تفتيش بداخله والعبث بمحتوياته.

ونقلت مصادر إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصادر الأمن العام بأنه نقل إلى سجن المسكوبية، حيث أخضع للتحقيق على خلفية اتهامه بتنفيذ عملية "دوليب"، غربي رام الله، التي وقعت بتاريخ 23 أغسطس الماضي، واسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وذكرت مصادر في عائلة المعتقل العربيد أنه كان بصحة جيدة قبل اعتقاله، وأن جنود الاحتلال قد اعتدوا عليه بالضرب خلال عملية اعتقاله.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية بأنه جرى نقل المتهم الرئيس بتنفيذ العملية إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، عقب التحقيق معه من قبل جهاز الأمن العام، بعد الحصول على إذن من المحكمة باستخدام وسائل استثنائية.