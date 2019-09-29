أزمة تهدد مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال افريقيا ضد جينيراسيون

لا تزال أزمة إقامة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال أفريقيا ضد بطل السنغال جينيراسيون ضمن إياب دور الـ32 من منافسات دوري الأبطال مستمرة حيث غاب مسئولي الفريق السنغالي عن الاجتماع الفني للمباراة.

إن استمرار تعنت بطل السنغال جينيراسيون من إقامة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال أفريقيا يهدد الفريق السنغالي بعقوبات مشددة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

وبدأت أزمة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال افريقيا ضد بطل السنغال جينيراسيون عندما تلقى الفريق السنغالي دعوة رسمية من الكاف بتحويل مباراة فريقه من استاد بتروسبورت والذي يقع في مدينة القاهرة إلى استاد برج العرب الذي يعتبر استاد الجيش المصري.

وتحجج الفريق السنغالي بأن مدة اخطاره بتحويل المباراة إلى استاد أخر لم تكن كافية علمًا أن الكاف أخطر الفريق السنغالي أمس السبت بتحويل مباراة الزمالك في دوري الابطال من بروسبورت إلى استاد برج العرب.

وفي محاولة لتخفيف الأزمة بين الفريقين حاول المسؤولين عقد اجتماعًا فنيًا للتباحث حول إقامة المباراة إلا أن عدم حضور مسئولي الفريق السنغالي زاد من التكهنات بإلغاء إقامة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال افريقيا.

وفي ذات السياق أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف" أن هناك عقوبات مشددة سيتم توقيعها على فريق جينيراسيون السنغالي في حال عدم خوض مباراة الزمالك اليوم والمقرر إقامتها بملعب برج العرب.

وعن عدم حضور مسئولي الفريق السنغالي الاجتماع الفني للمباراة، أكد أن هناك عقوبة سيتم توقيعها على جينيراسيون وفقا للوائح والقوانين نتيجة عدم حضوره.

وأضاف أن الكاف واضح وصريح في هذه الأزمة التي افتعلها الفريق السنغالي رغم تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة فقط ونقلها إلى برج العرب بسبب ظروف طارئة وافق عليها الكاف نفسه منظم المسابقة الأول والأخير.

وأشار إلى أنه على مسئولي الفريق السنغالي التراجع عن موقفهم غير المبرر والذهاب إلى ملعب برج العرب وخوض المباراة من أجل تجنب عقوبات مغلظة سيتم توقيعها في حال انسحابه.

ولا تزال بعثة نادي جينيراسيون فوت بطل السنغال ترفض التحرك نحو ملعب برج العرب، رغم وصول الأتوبيسات التي أرسلتها إدارة نادي الزمالك أمام مقر إقامة البعثة بالقاهرة، لخوض المباراة.

ويأتي موقف إدارة النادي السنغالي رغم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" أعلن رسميًا عن نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، مرسلًا خطابًا ينص على ذلك القرار إلى النادي السنغالي.

وأصدر نادي جنراسيون فوت عبر موقعه الرسمي بيانا للحديث عن الأزمة جاء نصه كالتالي: "أنه من الغريب أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا يفيد بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب آخر، إلى النادي يوم 27 سبتمبر في الساعة الرابعة عصرًا، أي قبل موعد المباراة المحدد سابقًا بيوم واحد فقط.

وذكر البيان: "كيف يمكن أن يتم إعلامنا بتأجيل المباراة قبل 24 ساعة فقط من اقامتها، من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض المباراة في الإسكندرية".

وطالب بيان البطل السنغالي، الجميع باحترام اللوائح، مؤكدًا أنهم متمسكون بحقوقهم في لعب المباراة على بتروسبورت.

وفي السياق ذاته كشف أمن ستاد بتروسبورت عن أنه لن يسمح لنادي جينيراسيون فوت السنغالي بالدخول إلى الاستاد من أجل خوض مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال أفريقيا ضمن لقاء إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.