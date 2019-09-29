بنك فلسطين يختتم مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمرSibos 2019 في لندن

اختتم بنك فلسطين مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر سايبوس “SIBOS 2019” والذي عقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر 2019. حيث شارك وفد ممثل عن البنك ضم كلاً من السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، والسيد رشدي الغلايني مدير عام البنك، والسيد سليمان نصر مدير إدارة الخزينة، والسيد حسن عفيفي مدير إدارة العمليات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد أمير شعث نائب مدير إدارة الخزينة، والسيد أدهم فواضلة رئيس قسم في دائرة المؤسسات المالية.

كما ويشارك في المؤتمر هذا العام ما يزيد عن 11,000 جهة من كبار قادة المؤسسات المالية والمصرفية والمهتمين من مختلف دول العالم في جمعية الإتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، والذي يعد حدثاً سنوياً رائداً في القطاع المالي العالمي والمؤتمر الأهم للمصارف والمؤسسات المالية العالمية.

ويهدف البنك من خلال مشاركته في المؤتمر، الى الاستفادة من التجارب العالمية للمؤسسات المالية والمصرفية، بالإضافة الى الربط والتشبيك مع مجموعة من نخبة البنوك في المنطقة، وتوطيد العلاقات مع البنوك المراسلة التي يتعامل معها البنك، وفتح آفاق جديدة وفعالة على كافة المستويات، فضلا عن رغبة البنك بالاطلاع على آخر التطورات التي حدثت على صناعة المنتجات والخدمات المصرفية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات في العالم المصرفي وقطاع البنوك.

ويعد هذا المؤتمر هو الحادي والأربعين، وهو فعالية هامة ومن أكبر المؤتمرات التي يتم تنظيمها سنوياً في المجال المالي في إحدى المدن حول العالم. ليجتمع فيه خبراء المال والاقتصاد والمصارف. حيث يقومون بمناقشة مستقبل وتحديات القطاع المالي وأنظمة الحصانة المالية والامتثال وتكنولوجيا المعلومات المتمثلة بقطاع المصارف ووضع رؤى مستقبلية بشكل تعاوني وجماعي لبلورة مستقبل هذا القطاع.

جدير بالذكر أن “سايبوس” يقام بتنظيم من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) تهدف إلى عقد صفقات أعمال ووضع الخطط المستقبلية للقطاع المالي، وستستضيف مدينة بوسطن الأمريكية المؤتمر القادم لسايبوس في العام 2020.