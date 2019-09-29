"مهرجان العودة للأفلام" يواصل استقبال المشاركات ويعلن جائزة جديدة

أعلنت اللجنة التحضيرية لـ "مهرجان العودة الدولي للأفلام" مواصلة استقبال مشاركات الأفراد والمؤسسات؛ للأفلام التي توثّق مسيرة العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.

وقررت اللجنة، خلال اجتماعها الدوري في مقر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أمس السبت، إطلاق جائزة جديدة ضمن فئات جوائز المهرجان، خاصة بـ "أفلام الموبايل"، في إطار حرص اللجنة على تشجيع هذا الفن.

ونوّه إبراهيم مسلم، رئيس اللجنة التحضيرية، إلى أن 30 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل الموعد النهائي لاستلام الأفلام المشاركة، فيما سيتم تنظيم المهرجان الختامي على أرض مدينة غزة، قبل نهاية العام الجاري.

وكشف مسلم عن استقبال 156 طلب تسجيل مشاركة في المهرجان، بين أفراد ومؤسسات.

ويشار إلى أن اللجنة تواصل برنامج زيارات للمؤسسات الإعلامية وشركات الإنتاج؛ لتعزيز التعاون وإنجاح المهرجان، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على النضال السلمي للشعب الفلسطيني والمتمثل في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وجدد مسلم تأكيده أن المهرجان يسعى لترسيخ دور الفن في تعزيز صمود شعبنا وحلمه بالعودة والحرية، عبر إبراز الأفكار الفنية الإبداعية في مجال الأفلام الوثائقية والروائية الملتزمة بالقيم الوطنية والمهنية.

كما يهدف لدعم صُـناع الأفلام من المؤسسات والمخرجين المحترفين والهواة، وتعزيز دور الشباب في مسيرة النضال الوطني من بوابة العمل الوثائقي.

وأطلق منتدى الإعلاميين الفلسطينيين "مهرجان العودة الدولي للأفلام" خلال حفل بحضور كوكبة من الإعلاميين وشركات إنتاج إعلامية ونخب مجتمعية منتصف شهر أغسطس بمدينة غزة.

ويشمل المهرجان مسابقة خاصة بالقنوات التليفزيونية وشركات الإنتاج، وأخرى بالأفراد والهواة والمخرجين، ويشمل (أفلام وثائقية، أفلام دراما، وأفلام رسوم متحركة)، إضافة إلى الفئة الجديدة (أفلام الموبايل)، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المهرجان 12 ألف دولار.