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كتائب أبو علي مصطفى: المساس بحياة الأسير عربيد سيفتح أبواب الجحيم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:14 - 29 سبتمبر 2019
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى كتائب الشهيد أبو علي مصطفى
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حذرت كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي من المساس بحياة الأسرى المعتقلين إلى جانب الأسير المجاهد سامر عربيد ومؤكدة أن أي مساس بهم سيفتح أبواب الجحيم على الاحتلال.

وحملت الكتائب في بيان لها مساء اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسير سامر عربيد.

وأكدت الكتائب على أن المقاومة حق مكفول لشعبنا وللشعوب المحتلة والمضطهدة، وأن ممارسة الفعل المقاوم هو شرف لنا وهو بالأساس مهمتنا التي وجدنا لأجلها.

ودعت الكتائب، جماهير شعبنا لمزيد من الفعل المقاوم ومساندة أسرانا البواسل بالفعاليات الشعبية والوقفات الإسنادية لتعزيز صمودهم في مواجهة السجان.

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