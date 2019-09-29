الصحة تناشد العالم لإنقاذ الأسير سامر العرابيد

ناشدت وزيرة الصحة د. مي الكيلة المنظمات الدولية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي للتدخل لحماية الأسرى من القتل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب التعذيب والإهمال الطبي.

وقالت الوزيرة: "إن المعلومات التي ترد من داخل سجون الاحتلال خطيرة للغاية وتفيد بتعرض الأسير سامر العرابيد للتعذيب الشديد ما أدى لدخوله في حالة صحية حرجة".

وأشارت إلى أن ما حصلت عليه من معلومات من مؤسسة الضمير حول الوضع الصحي للأسير العرابيد تفيد بتحويله يوم الجمعة من مركز تحقيق المسكوبية إلى مستشفى هداسا- جبل الزيتون بوضع حرج، حيث تبين إصابته بفشل كلوي، إضافة إلى إصابات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، وكسور في أضلاع صدره، نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له.

وكان جهاز الشاباك الصهيوني أعلن مساء أمس السبت عن اعتقاله خلية من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قال إنها مسؤولة عن عملية تفجير العبوة في عين بوبين غربي رام الله التي أدت لمقتل مستوطنة في 23 أب/أغسطس الفائت من بينهم الأسير سامر العرابيد.