ليبرمان يحذر من إعادة الانتخابات ويناشد نتنياهو وغاتنس لانقاذ الموقف

حذر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افغدور ليبرمان، من إعادة الانتخابات الإسرائيلية مرة أخرى في حال لم يتمكن نتنياهو وغانتس من تشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية.

وقال ليبرمان في تصريحات نشرها موقع مفزاك لايف العبري: "أناشد بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، لديكم في "الليكود وأزرق أبيض" 65 مقعدًا معًا، وأنتم لستم بحاجة إلى "إسرائيل بيتنا" -حزب ليبرمان - ولا أي أطراف أخرى لتشكيل حكومة، المستوطنون الإسرائيليون لن يسامحوكم إذا توجهتم إلى جولة انتخابية أخرى لمجرد المسائل الشخصية والأنا".

يُشار إلى أن جلسة المحادثات بين حزب الليكود وتحالف "ازرق ابيض" والتي استغرقت ساعتين في مبنى الكنيست صباح اليوم فشلت.

وقال مندوبو تحالف "أزرق ابيض" الذي يتزعمه غانتس، عند مغادرتهم الجلسة، إن حزب الليكود متمسك بمواقفه وبتحالفه مع كتلة اليمين التي تضم ثلاثة أحزاب أخرى معه، مشيرة إلى أنه يفاوض باسم الكتلة بأحزابها الأربعة وليس باسم الليكود.

وكان من المفترض أن يحصل فيها الليكود على ردّ من "ازرق وابيض" حول مقترح الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بأن يرأس رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، الحكومة أولا، على أن يتولى غانتس رئاستها "بشكل فعلي" إنّ قُدّمت لائحة اتهام ضد نتنياهو، دون أن يستقيل من منصبه.