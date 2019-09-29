موعد مباراة الزمالك اليوم في دوري ابطال افريقيا

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك المصري اليوم في دوري أبطال أفريقيا ضد جينيراسيون فوت السنغالي مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات دور الـ 32 من دوري الأبطال على ملعب برج العرب.

وتقام مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

وقد حدد الاتحاد الإفريقي ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، ملعباً لإقامة مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا ضد جينيراسيون فوت السنغالي على الرغم من أن الفريق السنغالي قد رفض الانتقال وقرر البقاء في القاهرة لخوض اللقاء على ملعب بتروسبورت الرياضي.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة ماحامادو كيتا “حكماً للساحة”، وسيتم بث مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة تايم سبورت.

ويشار إلى أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين لهدف.

وجاءت تشكيلة الزمالك كما يلي:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: أحمد سيد “زيزو” – فرجاني ساسي – شيكابالا – كريم بامبو – أشرف بن شرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.