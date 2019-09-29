اغلاق الحرم الإبراهيمي غدًا وبعد غد لهذا السبب

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، اغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء بحجة الأعياد اليهودية.

وخلال فترة المنع يستبيح المستوطنين الإسرائيليين بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي الحرم بجميع أروقته وساحاته.

وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب قال: "إن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به وبخاصة أيام الأعياد اليهودية".

وأوضح أبو الرب في بيان صدر عن الوزارة، أن اقتحام الحرم الإبراهيمي واغلاقه أمام المصلين هو يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال.

وطالب ابو الرب أبناء محافظة الخليل بالاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف وحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.