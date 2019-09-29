عائلات المضربين عن الطعام يوجهون نداءات لنصرتهم إنقاذ حياتهم

وجه "معاوية قعدان"، شقيق الأسير "طارق القعدان" المضرب عن الطعام منذ يوما نداء إلى كل وسائل الاعلام بضرورة التركيز على قضايا الأسرى ومساندتهم في قضيتهم العادلة، وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وقال قعدان: "كنت أتمنى أن يكون أبن أخي الطفل خالد هنا ليوصل رسالة أبيه إلى كل العالم، ولكنه مقعد ولم يقوى على الحركة".

وتابع قعدان: "نحن هنا لنحمل رسالتنا إلى المستوى الرسمي الرئيس ورئيس الوزراء وكل الوزراء نطالب منكم تحمل مسؤولياتكم تجاه الأسرى الذي وصلوا لمرحلة في إضرابه شكلت خطرا على حياتهم".

ووجه رسالة إلى الشارع الفلسطيني، قائلا: "الأمل موجود بشعبنا ونصرته للأسرى المضربين لتحقيق نصرهم وعودتهم إلى عائلاتهم".

كلمات "معاوية قعدان" جاءت خلال مؤتمرا صحافيا عقد اليوم (الأحد 29 سبتمبر) في رام الله لعائلات الأسرى ونادي الأسير والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى حول الأسرى المضربين عن الطعام وما وصلت إليه أحوالهم داخل سجون الاحتلال.

إلى جانب قعدان كان "ناصر غنام" شقيق الأسير "أحمد عبد الكريم غنام"، والمضرب عن الطعام منذ 78 يوما، والذي وجه نداء لكل العالم لإنقاذ أخيه الذي دخل إضرابه مرحلة الخطر على حياته، وخاصة بعد تثبيت الاعتقال الإداري الثاني له.

وقال ناصر، إن شقيقيه بحاجة لرعاية طبية دائمة، بسبب تدني مناعته بعد خضوعه قبل سنوات لعملية زراعة نخاع بعد إصابته بمرض السرطان: "نخشى في العائلة عودة المرض إلى جسمه من جديد خلال فترة الإضراب".

وتعرض الأسير غنام للاعتقال في 18 حزيران الفائت، وبعد أربعة أيام حول للاعتقال الإداري وهو ما دفعه إل الإضراب المباشر، وبعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري الثاني، وفي اليوم 55 لإضرابه مددت مخابرات الاحتلال اعتقاله الإداري شهرين ونصف من جديد، دون قرار بالإفراج الجوهري بعد انتهاء هذه الفترة، ما جعله يستمر في إضرابه.

وخلال المؤتمر تحدث رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس مطالبًا بتوسيع دائرة هذه الإضرابات إلى خارج جدران المعتقلات "الإسرائيلية".

وتابع: "يجب النظر إلى هذه الإضرابات الفردية المستمرة منذ ثمانية سنوات ليست على أنها قضايا شخصية للأسير المضرب عن الطعام، ولكن هذه الإضرابات هي مقاومة لهذا القانون".

وقال فارس إن مسؤولية الحركة الوطنية الفلسطينية بكل تشكيلاتها الرسمية والأهلية والقانونية والفصائلية مساندة هذه الإضرابات، ومحاربة هذا القانون الذي يشكل سيف مسلط على رقاب كل الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "نحن مدعوين الأن لمساندتهم في أيمانهم يقينهم الثابت بحريتهم، مطلوب ان تتسع جبهة المقاومة لهذا القانون، ويجب ألا تبقى محصورة داخل جدران المعتقل".

وقال قدورة إنه وحتى لو انتهت الاضرابات الحالية في السجون، فالحركة الوطنية مدعوة لدراسة هذه التجارب وتقييم التجربة ورعايتها واحتضانها وتوسيع رقعتها وصولًا لكسر هذا القانون.

وشارك في المؤتمر عائلة الأسير " أسماعيل خلف" المضرب عن الطعام منذ 70 يوما على التوالي، الذي طالب شقيقه بنصرته ومن معه في الإضراب ليس من ناحية فصائلية أو سياسية وإنما لنواحي اجتماعية نوصل رسالة لكل الشعب الفلسطيني من ناحية أنسانية أن يقف مع هؤلاء الأسرى الذين له الحق الخروج من السجن والعيش مع عائلاتهم.

وبحسب نادي الأسير فإن سته أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، في سجون الاحتلال وهم الأسير أحمد غنام وهو مضرب عن الطعام منذ (78) يوماً، من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل، معتقل منذ حزيران/ يونيو 2019، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه تسع سنوات، وعانى سابقاً من إصابته بالسرطان الدم، وهو بحاجة إلى متابعة صحية بسبب ضعف المناعة لديه، علماً أنه متزوج وله طفلين.

والأسير الثالث هو " إسماعيل علي" (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس، مضرب منذ (68) يوماً على إضراب، وكان قد أعتقل معتقل منذ شهر شباط/ فبراير 2019، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه سبع سنوات في معتقلات الاحتلال.

والأسير الثالث هو الأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين، ومضرب عن الطعام منذ 61 يوما، هو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (11) عاماً ما بين أحكام واعتقال إداري، وكان آخر اعتقال له في تاريخ 23 شباط/ فبراير 2019، وقد صدر بحقه حكماً بالسّجن الفعلي مدة شهرين وبعد انقضاء مدة الحكم، أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه قبل الإفراج عنه بأيام، علماً أنه متزوج وله ستة أبناء.

وقد انضم للإضراب منذ تاريخ 24 أيلول/ سبتمبر الجاري الأسير مصعب الهندي (29 عاماً) من بلدة تل في محافظة نابلس، جرى اعتقاله في تاريخ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، لمدة ستة شهور.

اعتقل الهندي عدة مرات سابقاً من بينها عدة اعتقالات إدارية، حيث بلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه 24 أمر اعتقال إداري، علما أن الأسير الهندي خاض العام الماضي إضراب عن الطعام استمر لمدة (35) يوماً وانتهى بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه، حيث أفرج عنه في تاريخ التاسع من أيلول 2018، الأسير الهندي أب لطفلين ويقبع اليوم في معتقل "النقب الصحراوي".

والأسير الخامس خو الأسير أحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله وقد التحق بالإضراب منذ تاريخ 22 أيلول/ سبتمبر 2019، ، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (15) عاماً، وهو متزوج وله أربعة أبناء، علماً أنه معتقل منذ شهر آذار/ مارس 2019، وقد خاض هذا العام إضراب عن الطعام استمر لمدة (39) يوماً وانتهى بوعد بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري جديد بحقه وعليه أعلن إضرابه عن الطعام، وبذلك يكون هذا الإضراب هو الإضراب الثاني الذي يخوضه خلال هذا العام.

وأخر المنضمين للإضراب كان الأسيرة هبه اللبدي (24 عاماً) ولاتي تحمل الجنسية الأردنية بجانب الجنسية الفلسطينية، اعتقلت أثناء توجهها لزيارة عائلتها في محافظة جنين حيث جرى اعتقالها من على الجسر، وحولت إلى التحقيق حيث استمر لمدة (25) يوماً في ظروف قاسية وصعبة، وانتهى بتحويلها إلى الاعتقال الإداري، وعلى ذلك أعلنت إضرابها عن الطعام في تاريخ 24 أيلول/ سبتمبر الجاري.