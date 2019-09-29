لجنة مواجهة الحصار: 85% من سكان غزة تحت خط الفقر

أفاد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، بأن 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار والإغلاق "الإسرائيلي" وتدهور الحالة الاقتصادية في القطاع.

وقال الخضري، إن معدل دخل الفرد اليومي 2 دولار كحد أقصى، كما وصلت نسبة البطالة بين الشباب لـ65%.

وأضاف في تصريح صحفي أمس السبت، أن أكثر من 300 ألف عامل معطل عن العمل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه القائمة تزداد يومياً نتيجة توقف مشاريع أساسية بفعل الحصار الممتد منذ 12 عامًا.

وأشار الخضري إلى أن 100% من مصانع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي، كما أن هناك إغلاقًا يومي للمحال التجارية في القطاع جراء الأوضاع الاقتصادية.

وبيّن أن هناك نقصًا شديدًا في السيولة، بالإضافة إلى ضعف القوة الشرائية، مشددًا أن من يتجاهل الأوضاع الاقتصادية الخطيرة، يتجاهل وضعًا كارثي، ولا يريد أي يتجه لأية حلول.

وشدد الخضري الحل في اتجاهين أساسيين، أولهما وأهمها رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، حيث أن المجتمع الدولي مُطالب بخطوات عملية، والضغط على الاحتلال لرفع الحصار الذي يتناقص مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أما الاتجاه الثاني، هو استمرار الدعم الدولي والعربي والإسلامي في جميع المجالات وخاصة الإنسانية، لضمان عدم الوصول لمرحلة الانهيار الشامل، معتبرًا أن الحصار جزء من الاستهداف الإسرائيلي للكل الفلسطيني.