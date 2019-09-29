مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون غرب نابلس

أقدم مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد، على سرقة ثمار أشجار الزيتون في أراضي قرية دير شرف غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس "إن عددا من المستوطنين لاحقوا المزارعين في أراضي القرية، ومنعوهم من دخول أراضيهم القريبة من مستوطنة "شافي شمرون"، لتسهيل عملية سرقة ثمار أشجار الزيتون.

وكان المزارعون توجهوا إلى أراضيهم من أجل فلاحتها وتنظيفها من الأعشاب قبل بداية موسم قطاف ثمار الزيتون في منطقة الروس التابعة لأراضي دير شرف، إلا أن انتشار المستوطنين وملاحقتهم للمزارعين حال دون ذلك.