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مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون غرب نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 13:52 - 29 سبتمبر 2019
جنود الاحتلال يعتدون على قطافي الزيتون جنود الاحتلال يعتدون على قطافي الزيتون
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أقدم مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد، على سرقة ثمار أشجار الزيتون في أراضي قرية دير شرف غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس "إن عددا من المستوطنين لاحقوا المزارعين في أراضي القرية، ومنعوهم من دخول أراضيهم القريبة من مستوطنة "شافي شمرون"، لتسهيل عملية سرقة ثمار أشجار الزيتون.

وكان المزارعون توجهوا إلى أراضيهم من أجل فلاحتها وتنظيفها من الأعشاب قبل بداية موسم قطاف ثمار الزيتون في منطقة الروس التابعة لأراضي دير شرف، إلا أن انتشار المستوطنين وملاحقتهم للمزارعين حال دون ذلك.

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