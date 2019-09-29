من جديد.. مفاوضات "الليكود" و"ازرق ابيض" تفشل

انتهت جلسة المحادثات بين حزب الليكود وتحالف "ازرق ابيض" التي استغرقت ساعتين في مبنى الكنيست صباح اليوم دون أي نتائج.

وقال مندوبو تحالف "أزرق ابيض" الذي يتزعمه غانتس، عند مغادرتهم الجلسة، إن حزب الليكود متمسك بمواقفه وبتحالفه مع كتلة اليمين التي تضم ثلاثة أحزاب أخرى معه، مشيرة إلى أنه يفاوض باسم الكتلة بأحزابها الأربعة وليس باسم الليكود.

وكان من المفترض أن يحصل فيها الليكود على ردّ من "ازرق وابيض" حول مقترح الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بأن يرأس رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، الحكومة أولا، على أن يتولى غانتس رئاستها "بشكل فعلي" إنّ قُدّمت لائحة اتهام ضد نتنياهو، دون أن يستقيل من منصبه.

ونشرت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، اليوم الأحد، أن مسؤولين في الليكود قولهم إنّهم يتجهّزون إلى "إعادة التكليف" بتشكيل الحكومة إلى ريفلين، أي إعلان نتنياهو عن فشله، اليوم الأحد، واتهمت مصادر في "كاحول لافان" نتنياهو بأنه يدفع باتجاه انتخابات ثالثة.

وكان وفدا التفاوض لكل من تحالف "أزرق ابيض" وحزب "الليكود" التقيا صباح اليوم في مبنى الكنيست لمواصلة المحادثات بينهما حول سبل الخروج من ازمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت جهات مسؤولة في حزب الليكود، قد صرحت قبيل الجلسة انه في حال أصر تحالف "ازرق ابيض" على رفض مقترحات الرئيس الإسرائيلي ريفلين للخروج من الازمة، فإن ثمة احتمالات جدية بأن يعيد رئيس الوزراء نتنياهو خطاب التكليف الى الرئيس ريفلين لعدم تمكنه من تشكيل الحكومة.

من ناحية أخرى، دعت شخصيات من حزب الليكود رئيس الوزراء نتنياهو الى عدم الإسراع في إعادة خطاب التكليف الى الرئيس الإسرائيلي والتروي حتى نهاية الأسبوع الجاري. وتقترح هذه الشخصيان ان يظهر نتنياهو للجمهور الإسرائيلي انه قام بكل ما هو ممكن من اجل تشكيل حكومة وحدة. وطالبت هذه الجهات نتنياهو بالتوجه الى حزب "يسرائيل بيتينو" وكذلك الى حزب "العمل".

بدورهم، قال مسؤولون في حزب "يسرائيل بيتينو"، إنه في حال تلقوا دعوة للتفاوض من حزب الليكود فإنهم سيستجيبون لها وسيجلسون على طاولة المفاوضات.