خمسة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام والقيادي قعدان في حال الخطر

يواصل خمسة أسرى في سجون الإحتلال "الاسرائيلية" اليوم الاحد، اضرابهم المفتوح عن الطعام وسط تدهور خطير على حالتهم الصحية رفضًا للاعتقال الإداري ، وعلى رأسهم القيادي في حركة الجهاد الاسلامي طارق قعدان والاسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي.

وقالت اذاعة الاسرى انه وبعد تعليق الأسير منير باسل صوافطة (36 عاماً) إضرابه عن الطعام اليوم وهو من سكان طوباس يواصل خمسة آخرين الاضراب بينهم اسيرة في يومها السادس من الاضراب عن الطعام.

والاسرى المضربين هم :

الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما) من دورا جنوب الخليل، مضرب منذ 78 يومًا

الأسير إسماعيل أحمد علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس، مضرب منذ 68 يومًا

الأسير طارق قعدان (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، مضرب منذ 61 يومًا

الأسير مصعب توفيق الهندي (28عاماً) من قرية تل، قضاء مدينة نابلس مضرب لليوم السادس على التوالي

الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي تبلغ من العمر (24 عاما)، من الأردن مضربة لليوم السادس على التوالي