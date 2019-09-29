الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب حسن يوسف

جدّدت محكمة إسرائيلية الاعتقال الإداري لمدّة ستة أشهر إضافية بحقّ النائب في المجلس التشريعي والقيادي بحركة حماس حسن يوسف، رغم مرور أقل من أسبوع على إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية في مستشفى " شعاري تصيدك ".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد بأن أمر الاعتقال الإداري الحالي للأسير يوسف ينتهي بتاريخ 1/10/2019، مشيرة إلى أنّه يعاني من أمراض الضغط والسكري والكوليسترول وآلام في الرأس والدوار.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الشيخ حسن يوسف بتاريخ 2/4/2019 بعد اقتحام منزله، وأمضى سابقًا في سجون الاحتلال ما مجموعة أكثر من ٢٠ عامًا.