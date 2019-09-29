من هو المسبب الأول للوفاة في فلسطين؟

قالت وزارة الصحة، إن أمراض القلب والأوعية الدموية، لا تزال المسبب الأول للوفاة في فلسطين.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي اليوم الأحد، لمناسبة اليوم العالمي للقلب، أن نسبة الوفيات جراء هذه الأمراض بلغت 31.5% من مجمل الوفيات خلال عام 2018.

وأشارت إلى ان عدد الوفيات بلغ جراء هذه الأمراض 3810 العام الفائت، فيما يقدر عدد الوفيات سنوياً حول العالم نتيجة هذه الأمراض حوالي 18 مليون شخص، وهو ثلث الوفيات التي تحدث سنوياً في العالم.

وأضافت ان أغلبية أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن الوقاية منها من خلال التصدي لعوامل الخطر مثل تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة والخمول البدني.

وأكدت أن الابتعاد عن التدخين، وممارسة الرياضة، وتناول الغذاء الصحي والخالي من الدهون المشبعة، والابتعاد عن التوتر، كلها أمور تساعد في الحفاظ على قلب سليم.

وبينت الصحة أن نسبة الذكور المُبلغ عن وفاتهم نتيجة أمراض القلب في فلسطين بلغت 54.7%، والإناث 45.3%، وذلك من مجموع الوفيات الناتجة عن هذه الأمراض، فيما كانت نسبة 6.7% من الوفيات المُبلغ عنها نتيجة أمراض القلب من الفئة العمرية تحت 50 عاما، و10.8% كانت أعمارهم بين الخمسين وحتى الستين عاما، و82.5% من الوفيات نتيجة أمراض القلب كانت في الفئة العمرية فوق الستين عاما.

ولفتت إلى انه في العام 2018 بلغت نسبة الوفيات بالجلطات القلبية في فلسطين 12.2% من مجموع الوفيات المسجلة، وبمعدل 33 وفاة في كل 100 ألف نسمة من السكان.