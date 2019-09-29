في ظل فشله بتشكيل حكومة.. نتنياهو يخضع للتحقيق لمدة أربعة أيام

أبلغ المستشار القانوني للحكومة الاحتلال الإسرائيلية، لمطالب محامي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتحديد أربعة ايام لاستكمال التحقيق مع نتنياهو تبدأ بعد يومين وتنتهي بتاريخ 6 اكتوبر المقبل ويتخلل التحقيقات مع نتنياهو قضايا "4000 و2000 و1000".

وعادا طاقما التفاوض عن حزب أزرق أبيض والليكود إلى الاجتماع صباح اليوم الأحد في مقر الكنيست في مسعى لتحقيق تقدم يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة.

وكانت جولة المفاوضات السابقة وصلت إلى طريق مسدود، وفي حال فشلت هذه المساعي فلا يُستبعد أن تجرى جولة ثالثة من الانتخابات.

وقات مصادر في حزب "إسرائيل بيتنا" إن هناك استعدادا للانضمام إلى عملية التفاوض الائتلافي في حال عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مثل هذا الاقتراح على رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو قد يعيد التفويض لتشكيل الحكومة إلى الرئيس رؤوفين ريفلين في حال آلت المفاوضات إلى طريق مسدود.

ويطالب حزب الليكود أن يقبل حزب ازرق ابيض بخطة خروج رئيس الوزراء نتنياهو إلى فترة من العجز التي طرحها الرئيس رؤوفين ريفلين فيما يطالب الأخير، أن يقوم الليكود بحل الكتلة التي شكلها مع الاحزاب اليمينية والمتدينة والتي تضم 55 نائبا.

ويحث أعضاء في الليكود رئيس الوزراء على عدم إعادة التفويض إلى ريفلين بعد أيام العيد مقترحين أن يبين نتنياهو لجمهور الناخبين أنه يبذل كل جهد مستطاع من أجل تشكيل حكومة وحدة.