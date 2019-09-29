تفاصيل جريمة مقتل حارس الملوك "الفغم" يخطها رواد مواقع التواصل

تلقت المملكة العربية السعودية خبر مقتل "حارس الملوك" ، اللواء عبد العزيز الفغم مرافق الملك السعودي ، بغضب شديد وسط اختلاف الأسباب حول مقتلة و تضارب الروايات بين الاغتيال ، والقتل بسبب خلاف شخصي .

الصدمة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتل اللواء عبد العزيز الفغم ، دفعت النشطاء في المملكة العربية السعودية بكشف تفاصيل وفتح باب التأويلات بشأن مقتل الفغم، وخاصة بعد تأخر صدروها من قبل الجهات المختصة حتى اللحظة .

ووفق الروايات المنتشرة، بشأن تفاصيل مقتل حارس الملوك بأنه كان يزور صديقا له في منزله، و"فوجئ بشخص مسلح كان على خلاف سابق معه يقتحم المنزل ويطلق عليه النار ويقتله بدون مقدمات، ويصيب شقيق صديقه، قبل أن يلوذ بالفرار"، لكنه فوجئ بوجود "الجهات الأمنية خارج المنزل"، فتبادل معها إطلاق النار لتقتله الجهات الأمنية وتنتهي القصة بتصفية القاتل".

يزور صديقة في منزله ، "يقتحم" المنزل شخص "مسلح" ، وبسبب خلاف سابق بينه وبين #عبدالعزيز_الفغم.

يطلق عليه النار ويقتله ويصيب شقيق صديقه ، ويلوذ بالفرار ويتفاجئ بوجود "الجهات الأمنية خارج المنزل" ، يتبادل معها اطلاق النار فيقتل.

"بن عويد" الشهير على تويتر كان له رأي آخر حيث، أعلن اليوم الأحد، أن الفغم قتل "مساء أمس السبت في منزل صديقه فيصل السبتي، حيث تم إطلاق النار عليه من قبل صديق آخر بعد اقتحام المنزل بسبب خلاف سابق بينهما".. لاحول ولاقوة الا بالله.

وأضاف "بن عويد" أن الفغم كان "في زيارة لمنزل صديقه فيصل السبتي وبحضور أخيه تركي السبتي، دخل الجاني عليهما في المنزل وهو صديق سابق للواء ونشب بينهما نقاش حاد بسبب خلاف شخصي قديم".

وأشار الحساب إلى أن الجاني قام بإطلاق النار عقب تطور النقاش بينهما، ليقتل الفغم، ويصيب تركي السبتي شقيق صديقه، إضافة إلى عامل فلبيني بالمنزل ثم حاول الهروب ووجد الجهات الأمنية في الخارج وتبادل إطلاق النار معهم حيث تم قتله فورا.

ولكن ابن اخ الفغم بداح بن طلال في حسابه على تويتر كان له رأي آخر الخبر، وقال: "بسم الله الرحـمن الرحيم، وبشر الصابرين ... وجميع ما ذكر من تفاصيل غير صحيح والحمد لله على قضائه وإنا لله وإنا إليه راجعون".

تشكيك

ورغم كثر الروايات شكك فهد الغويدي في صحة الروايات، حيث تساءل عن : "ثلاثة أسئلة تجعل الرواية (شبه الرسمية) في #مقتل_عبدالعزيز_الفغم غير مقنعة: - كيف عرف القاتل موقع المجني عليه؟! اذا كان القاتل ينوي القتل فمن الأفضل أن ينتظره خارج المنزل وإذا لم يكن ينوي القتل لماذا كان مسلحا؟! كيف تواجدت الجهات الأمنية خارج المنزل بهذه السرعة؟!".

الناشط يحيى عسير وقال مستغربا نشر الذباب لقصة مقتله قبل انتهاء التحقيقات، وقصة لا تقنع أي شخص، حيث قال في تغريدته: "قصة الذباب عن مقتل الحارس الشخصي للملك عبد العزيز الفغم غير منطقية، وقتل "الجاني" مباشرة إغلاق الملف، يزيد الشكوك! كيف كانت قوات الأمن حاضرة مباشرة في نفس الموقع؟! وكيف عرف ونشر ذباب تويتر التفاصيل قبل السلطات؟!".

























