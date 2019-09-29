ظريف: أمريكا دخلت حربا "سايبرية" معنا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أمريكا و"إسرائيل" تشنان هجمات سايبرية على إيران، وإن بلاده منخرطة فيها، ولن تستطيع أمريكا إنهاء الحرب التي تبدأها.

وفي مقابلة لها على قناة " أن بي سي " الأمريكية، قال ظريف إن بلاده لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ، رغم أن الهجمات السايبرية الأمريكية على منشآت إيران النووية خطيرة ، وبإمكانها أن تودي بأرواح الملايين .

وأكد أن الفايروسات التي تهاجم إيران ، صممت في أمريكا وإسرائيل.

وعن التفاوض مع الأمريكيين، قال وزير الخارجية إن القيادة الإيرانية لن تجعل مستقبل الشعب رهينة لقاء استعراضي مع ترامب ، مؤكدا أنه لا محادثات قبل أن ترفع العقوبات ، ويعود الجميع إلى التزاماته في الاتفاق النووي الأخير .

ولفت إلى أن الأوروبيين يعانون من مشكلة في تنفيذ التزاماتهم ، ولا يمتلكون القدرة والإرادة ، وعليهم البحث عن حل لمشكلتهم .