جماهير أتلتيكو مدريد تستقبل كورتوا بصفير استهجان

عانى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حامي عرين نادي ريال مدريد من صفير استهجان جماهير أتلتيكو مدريد في الديربي القوي بين الفريقين، الذي جمع بينهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات قمة الأسبوع السابع في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأطلقت جماهير نادي أتلتيكو مدريد صفير الاستهجان على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، كلما لمس الكرة في الديربي الذي جمع ريال مدريد بجاره اللدود، معتبرة أنه قام بخيانة النادي عبر انتقاله إلى الملكي في صيف عام 2018، بعد انتهاء مونديال روسيا.

وقام أنصار نادي أتلتيكو مدريد قبل انطلاق ديربي الكرة الإسبانية، بوضع دمى على شكل "فأر" على اللوحة التي تحمل اسم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، كنوع من الإهانة والتحقير، بالإضافة إلى تشويه اللوحة الشرفية الموجودة في ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

ولم يشفع كل ما حققه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خلال وجوده مع نادي أتلتيكو مدريد من ألقاب وبطولات، لدى جماهير النادي، لأنه قام بالانتقال إلى الغريم والجار اللدود ريال مدريد، لذلك بات غير مرحب به في ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

ويعاني الحارس البلجيكي كورتوا حامي عرين نادي ريال مدريد في الآونة الأخيرة من تراجع مستواه بشكل كبير، بعد الكم الكبير من الأهداف التي تلقتها شباكه، ما جعل جماهير الملكي تطالب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بضروة إجلاسه على مقاعد البدلاء، والاستعانة بالفرنسي ألفونسو أريولا.