الأهلي المصري والرجاء المغربي يتأهلان في دوري أبطال أفريقيا

صعد ناديا الأهلي المصري والرجاء المغربي إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2019-2020، بعد تخطي كل منهما عقبتي كانو سبورت الغيني الاستوائي والنصر الليبي على الترتيب.

وفي استاد برج العرب بالإسكندرية، فاز الأهلي على كانو سبورت بأربعة أهداف مقابل لا شيء في لقائهما بجولة إياب دور الـ 32، لينتزع الأهلي البطاقة بنتيجة إجمالية للذهاب والإياب 6-0 ويحقق رابع انتصاراته على التوالي في النسخة الحالية.

وافتتح المالي أليو ديانغ، لاعب الوسط، التقدم للأهلي في الدقيقة 8 أنهى به الشوط الأول.

وأضاف الثلاثي جونيور أجايي وحسين الشحات وصلاح محسن 3 أهداف في الدقائق 48، 55، 88 من عمر اللقاء في النصف الثاني من المواجهة.

وفي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، صعد نادي الرجاء إلى دور المجموعات، بعد تعادله على ملعبه ووسط أنصاره مع النصر الليبي بهدف لكل فريق.

وتقدم الرجاء بهدف عن طريق محسن متولي في الدقيقة 8 ورد النصر بالتعادل عبر الكاميروني فاغونغو في الدقيقة 23 من عمر اللقاء. وكان الرجاء قد أنهى لقاء الذهاب لصالحه بفوز كبير بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليحصد التأشيرة بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وفي البطولة نفسها، صعد بلاتينيوم الزيمبابوي على حساب يونياو بطل موزامبيق بعد الفوز 4-2 في ملعب الأخير، مستفيداً في الوقت نفسه من الفوز ذهاباً بهدف مقابل لا شيء، ليحصد التأشيرة بنتيجة 5-2.

وصعد زيسكو الزامبي إلى مرحلة المجموعات ونال تأشيرة العودة عقب فوزه على يانغ أفريكانز بهدفين مقابل هدف في لقائهما على ملعب زيسكو، لينتزع البطاقة بنتيجة 3-2 بعد انتهاء لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.