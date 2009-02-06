الاحتلال يشتت ركاب « سفينة الأخوة »: 10 إلى لبنان و« كبوتشي » لسوريا و4 إلى لندن ومثلهم إلى جهة « مجهولة »

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

من المقرر أن تقوم إسرائيل بإبعاد أفراد طاقم سفينة "الأخوة اللبنانية" والنشطاء والصحفيين الذين كانوا على ظهرها وعددهم 18 شخصا.

وقد اعيد 10 منهم الى لبنان الليلة الماضية عبر معبر الناقورة وهم 9 مواطنين لبنانيين وفلسطيني يقيم في لبنان-طبقا لما ذكرت مصادر إسرائيلية.

وأفاد تلفزيون "الجديد" اللبناني ان المطران "هيلاريون كابوتشي" الذي كان من بين ركاب السفينة اعيد الى سوريا عن طريق هضبة الجولان.

وسيتم طرد ثلاثة ركاب إلى لندن صباح اليوم بالطائرة. ولم يعرف بعد الى أين سيتم إبعاد 4 ركاب آخرين-حسب المصادر الإسرائيلية.