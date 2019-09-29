130 عملية جراحية في غزة تجريها قافلة طبية قطرية بدءً من اليوم

اعلن الهلال الأحمر القطري عن اطلاق قافلة طبية جراحية في قطاع غزة للتخفيف من معاناة المرضى الفلسطينيين هناك وذلك بالتعاون مع نظيره الفلسطيني ، لدعم الجراحات التخصصية في غزة، من خلال إجراء 130 عملية جراحية على مدار أسبوعين في كل من مستشفى القدس بغزة ومستشفى الأمل بخان يونس التابعين للهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد صلاح إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية، أن الهلال الأحمر القطري حريص على مساندة القطاع الصحي في غزة، والتخفيف عن كاهله في ظل الأوضاع الصعبة، وفي مقدمة ذلك تقليص عدد المرضى على قوائم انتظار العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية، مع عدم قدرتهم على تحمل تكلفة هذه العمليات في المستشفيات الخاصة لصعوبة الوضع الاقتصادي في القطاع.

وأضاف قائلا: “من هنا تأتي أهمية هذه القافلة التي تنطلق اليوم، وتشتمل إجراء عمليات لعدد من الحالات الحرجة في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة المسالك البولية، والعظام والأنف والأذن والحنجرة.

من ناحيته، أشار الدكتور خليل أبو فول، مدير عام مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، إلى أن الطواقم الطبية مستعدة لإجراء 130 عملية جراحية للمرضى غير القادرين، ضمن الاتفاقية الموقعة مع الهلال الأحمر القطري.

ولفت إلى معاناة المستشفيات في غزة من ضخامة أعداد الجرحى الذين يتم استقبالهم بسبب الأحداث الراهنة، علاوة على النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية إلى درجة نفادها تماما في بعض المستشفيات، ما أثر سلبا على إمكانية إجراء العمليات الجراحية اللازمة للحالات المدرجة على قوائم الانتظار، ووفاة بعضها بسبب تأخر التدخل الجراحي.

جدير بالذكر أن الهلال الأحمر القطري يضع على رأس أولوياته دعم القطاع الصحي في مختلف محافظات غزة، حيث نفذ في هذا الجانب أكثر من 80 مشروعا منذ عام 2008، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية، بقيمة إجمالية تجاوزت 110 ملايين دولار أمريكي.

كما تجدر الإشارة إلى أن الهلال الأحمر القطري كان قد نفذ خطة مكثفة بإرسال سلسلة من القوافل الطبية إلى عدد من البلدان المحتاجة خلال عام 2018، وبلغ إجمالي الموازنة التقديرية لتلك المشاريع أكثر من 12 مليون ريال قطري، في توسع غير مسبوق عكس تركيز الهلال على هذا الجانب المهم من جوانب العمل الإغاثي، وإدراكه حجم الاحتياجات الصحية المتنامية في المجتمعات المتأثرة بالحروب والكوارث والفقر.

وقد تم إرسال أكثر من 23 قافلة طبية لعلاج ما لا يقل عن 18.500 مريض ومصاب في 10 بلدان هي لبنان، والسودان، وأفغانستان، وبنغلاديش، وفلسطين، وتركيا، والصومال، وإثيوبيا، وغانا، والفلبين.