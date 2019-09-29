الحوثيون يعلنون عن أسر ضابط سعوديين في عملية بمحور نجران

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، اليوم السبت، إطلاق عملية " نصر من الله " في محور نجران، متحدثا عن تمكن عناصرها من أسر ضباط سعوديين.

وأوضح المتحدث وفق ما نقلته قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أن العملية "من أكبر عمليات استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان، واستمرت لأشهر عدة"، وفق قوله.

وأعلن الحوثيون وفق بيانهم الرسمي، "سقوط 3 ألوية عسكرية من قوات العدو بالكامل، واغتنام مئات الآليات والمدرعات خلال العملية الكبرى بمحور نجران"، قاصدا بذلك قوات الحكومة الشرعية وقوات سعودية.

وأكدوا "وقوع الآلاف من عناصر قوات العدو في الأسر بينهم أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي خلال عملية نصر من الله".

وقالوا: "بعد مرور 72 ساعة فقط من بدء العملية، قامت قواتنا بإطباق الحصار على 3 ألوية من المخدوعين وفصيل كامل من الجيش السعودي".

ولم تعلق السعودية والتحالف العربي بعد على ما أعلنه الحوثيون، الذين سبق أن طرحوا مقترحا بتهدئة.

ونفت كذلك جماعة "الحوثي"، السبت، صحة تسريبات عن وقف "جزئي" للعمليات العسكرية من طرف السعودية في اليمن.

جاء ذلك على لسان عضو "المجلس السياسي‎ الأعلى" للجماعة، محمد علي الحوثي، في خبر أوردته عنه قناة "المسيرة" التابعة لهم.

وفنّد الحوثي صحة ما وصفها بـ "التسريبات" التي تحدثت عن وقف جزئي للعمليات العسكرية.

واعتبر رئيس ما كان يسمى باللجنة الثورية للجماعة، أن مبادرة مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة (أعلى سلطة سياسية في مناطق سيطرتهم) تنص على الوقف الكامل لما وصفه بـ "العدوان".

وأوضح الحوثي أنه "لا صحة لأي تسريبات من جانب التحالف العربي عن وقف جزئي للعمليات العسكرية"، قائلاً إن جماعته "لن تقبل إلا بوقف شامل ورفع الحصار".

ولفت إلى أن التسريبات التي تناولتها بعض الصحف الأمريكية عن اتفاق مع السعودية لوقف القصف في 4 مناطق "تظل تسريبات لا جهة رسمية تقف خلفها".