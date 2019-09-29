في ظروف غامضة.. وفاة الحارس الشخصي لأبن سلمان

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية الأحد أن اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان توفي بن عبدالعزيز في ظروف غامضة، وسيصلى عليه الأحد في المسجد الحرام .

وكان الفغم، حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف عام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبد العزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.

يذكر أن الفغم حصل على لقب أفضل حارس شخصي على مستوى العالم من منظمة الأكاديمية العالمية