نتنياهو يعتزم إعادة تفويض تشكيل الحكومة إلى ريفلين

ذكرت مصادر عبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بنيامين نتنياهو، يعتزم إعادة التفويض الذي حصل عليه من الرئيس رؤوفين ريفلين لعدم قدرته على تشكيل الحكومة في ظل تعنت حزب أزرق أبيض في المفاوضات الجارية مع الليكود.

وأوضحت المصادر، أن اجتماعاً شبه نهائي سيتم بين حزبي الليكود وأزرق أبيض لإيجاد طريقة ملائمة لتشكيل حكومة وحدة "وطنية"، وفي حل فشل الاجتماع سيعتزم نتنياهو إعادة التفويض لريفلين قبل الموعد الممنوح لتشكيل الحكومة.

ومن التوقع أن يعيد ريفلين تكليف رئيس حزب أزرق ابيض بيني غانتس لتشكيل الحكومة.

وفي ذات السياق، دعت شخصيات من حزب الليكود نتنياهو إلى عدم التسرع في إعادة خطاب التكليف الى الرئيس والتروي حتى نهاية الأسبوع الجاري.