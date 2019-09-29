بعد الكشف عن منفذي عملية "دوليب"..اعتقالات واسعة في الضفة تطال 27 مواطناً

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" الليلة الماضية وفجر اليوم 27 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.

وقال مدير نادي الاسير في نابلس رائد عامر في تصريحات صحفية، بأن قوات الاحتلال شنت، فجراً حملة اعتقالات واسعة طالت نشطاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على خلفية اتهامها بالوقوف خلف عملية تفجير "عين بوبين" عملية "دوليب" قبل شهرين وادت لمقتل مستوطنة.

واكد ، ان الاحتلال شن حملة اعتقال واسعة بحق قيادات الجبهة الشعبية وكانت نسبة المعتقلين الاكبر في نابلس.

وعرف من المعتقلين:

1. القيادي في الجبهة الشعبية ماهر حرب- نابلس

2. المحرر محمد طبنجة- نابلس

3. المحرر كمال ظريفة- نابلس

4. المحرر نبيه عواد- عورتا جنوب نابلس

5. المحرر محمد عواد- عورتا

6. المحرر عارف الحج محمد- ييت فوريك شرق نابلس

7. علي عمر الشولي- عصيرة الشمالية شمال نابلس

8. علي صوالحة- عصيرة الشمالية

9. جعفر عمر رواجبة- عصيرة الشمالية

10. المحرر محمد المرداوي- عرابة جنوب جنين

11. المحرر عدي زواهرة- بيت لحم

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في الشعبية في مدينة نابلس ، الاسير المحرر حسام الرزة وقامت بتكسير محتويات المنزل وعاثت فيه فسادا قبل ان تنسحب من المنزل، حسب ما اكدت العائلة في اتصال هاتفي مع وطن.