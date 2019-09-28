القبض على شخص دهس مواطنا وهرب في قلقيلية

ألقت الشرطة يوم السبت القبض على شخص مشتبهًا به بدهس مواطن بمركبته والهروب، بمحافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن معلومات وصلت إلى عمليات شرطة قلقيلية بشأن وصول مواطن إلى المشفى بحالة حرجة نتيجة تعرضه للدهس بمركبة وهروب سائقها.

وقالت: "توجهت شرطة المرور على الفور إلى المشفى ثم إلى مكان وقوع الحادث وباشرت التحري وتمكنت من حصر الاشتباه بشخص من سكان المحافظة وإحضاره وضبطت المركبة المستخدمة بالدهس".

وأشارت إلى إحالة المشتبه به إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.