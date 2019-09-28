انطلاق المستشفى الأوروبي الافتراضي من أوروبا إلى فلسطين والعالم

أعلن تجمع الأطباء الفلسطينيين في ألمانيا عن انطلاق المستشفى الأوروبي الافتراضي الأول من نوعه فلسطينيا من أوروبا إلى فلسطين والعالم وبالتعاون مع شركة الحلول التقنية العالمية وملتقى الأطباء الفلسطينيين في قطر.

وقالت رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في ألمانيا د. غادة أبو عيشة أن فكرة المنصة تقوم على تقديم الخدمات الاستشارية العلاجية خيريا إلى فلسطين و الشتات، وتجاريا لكافة مستخدمي التطبيق حول العالم ، كما سيتم في المستقبل القريب العمل على تقديم الخدمات الطبية و رحلات السياحة العلاجية المتخصصة إلى أوروبا، مستفيدين من أحدث التقنيات والأنظمة و الخبرات الطبية من الأطباء الفلسطينيين وغيرهم من الأخصائيين والبروفسورات من أوروبا وأمريكا ودول الخليج.

ونوهت أبو عيشة أن المنصة تستخدم أحدث نظم المعلومات التقنية من خدمات السجل العلاجي الإلكتروني وأنظمة البيانات الطبية الضخمة وتحليل البيانات التشخيصية، كما سيتم في الأسابيع المقبلة تسجيل قوائم جديدة من الأطباء المختصين والاستشاريين حول العالم.

وأوضحت أبو عيشة انه تم اليوم تدشين المشروع بتقديم البروفسور الفلسطيني الألماني الدكتور رياض الددا " استشاري أمراض الدم والأورام ومعالجة نخاع العظام " أول استشارة طبية عن بعد من أوروبا إلى فلسطين عبر منصة المستشفى بالاشتراك مع مستشفى الخدمة العامة في غزة والدكتور رامي مطر وأيضا المستشفى الأهلي في الخليل والدكتور عزالدين الهشلمون اخصائي الأورام.

وأضافت " انه احد اهداف التطبيق هو تقديم المستشفى الافتراضي لخدمات التطبيب عن بعد لأبناء شعبنا في مناطق الاحتياج مع بقية المستشفيات في فلسطين ومخيمات الشتات".