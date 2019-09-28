شاهد الهدف الأول لـ برشلونة ضد خيتافي

تمكن المهاجم لويس سواريز مساء اليوم السبت، من تسجيل الهدف الأول في مباراة برشلونة ضد خيتافي ضمن الجولة السابعة من الدوري الاسباني لركة القدم.

وجاء تسجيل سواريز للهدف في نهاية الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد خيتافي بشكل رائع جدًا وذلك من خلال حارس مرمى برشلونة تير شتيغن الذي قطع هجمة من فريق خيتافي ليركلها بعيدًا تجاه سواريز الذي استغل عدم تواجد لاعبي خيتافي ليرفع الكرة من فوق حارس المرمى وتسقط في الشباك.

ويحتل برشلونة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد خيتافي في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط.

ويدخل البارسا المباراة في غياب ليونيل ميسي، وعثمان ديمبلي، وأنسو فاتي.