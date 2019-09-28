تفاصيل اعتقال أكثر من 2000 جندي من التحالف السعودي

كشفت مصادر داخل حركة أنصار الله اليمنية تمكن الحركة من اعتقال 2000 جندي من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد اليمن وذلك خلال عملية عسكرية كبيرة داخل الأراضي السعودية في عمق 500 كم في منطقة نجران، وفقًا لمصدر عسكري.

وقال المصدر وفقًا لموقع "سبوتنيك الروسي": "إن العملية وقعت قبل اعلان المبادرة اليمنية التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء مهدي المشاط، ولم يتم الإعلان عنها لأسباب عسكرية.

وبدأت عملية أسر جنود قوات التحالف عندما حاولت قوات التحالف العربي تنفيذ عملية داخل الأراضي اليمنية لأسر أكبر عدد من جنود حركة أنصار الله إلا أن قوات أنصار الله تمكنت من محاصرة القوات التي كانت تستعد لتنفيذ العملية ضد الشعب اليمني وأسرتها وسيطرت على معداتها العسكرية وفقًا للمصدر.

وعن عدم الإعلان عن تنفيذ العملية قال المصدر: "عدم الإعلان عن العملية كان لأسباب عسكرية وحفاظا على الأسرى، لأن التحالف عندما علم بتلك العملية قام بغارات جوية قتل فيها العديد من أسراه".

من جانبه، وصف متحدث القوات المسلحة التابعة لحركة أنصار الله العملية بأنها "أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان السعودي واستمرت لأشهر عدة".

وتابع سريع أن من نتائج العملية "سقوط 3 ألوية عسكرية من قوات العدو بالكامل، واغتنام مئات الآليات والمدرعات خلال العملية الكبرى، ووقوع الآلاف من عناصر قوات العدو في الأسر، بينهم أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي".

ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن من السعودية.