الاحتلال يصدر تصاريح دخول للضفة الغربية لبعثة نادي الرجاء المغربي

أصدرت سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" تصاريح الدخول للضفة الغربية لبعثة نادي الرجاء المغربي لخوض مباراة الاياب في الدور الثاني والثلاثين من بطولة ابطال العرب " كأس محمد السادس للاندية الابطال" مع فريق هلال القدس والتي تقام في الثالث من الشهر القادم على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بضاحية الرام بالعاصمة القدس.

يذكر ان مباراة الذهاب اقيمت في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وفاز فيها نادي الرجاء بهدف وحيد من ركلة جزاء.

ويحتاج نادي هلال القدس للفوز بهدفين دون مقابل لحسم بطاقة التأهل للدور السادس عشر من البطولة التي تشارك بها الفرق الابطال من كافة الدول العربية.

وتجري الاستعدادات على قدم وساق من قبل نادي هلال القدس وجماهيره واتحاد كرة القدم الفلسطيني لاستقبال بعثه الرجاء وتوفير كافة وسائل الراحه واحتياجات الفريق الضيف ردا للجميل الذي تلقته بعثة نادي هلال القدس خلال تواجدها بالمملكة المغربية.

وتعتبر مشاركة نادي هلال القدس في البطولة الاولى له بعد اختياره لتمثيل فلسطين من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم وهو ما اعتبر انجازا تاريخيا للاندية الفلسطينية بعد الاداء المشرف لاسود العاصمة في كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في نسخته الاخيرة.

وتعتبر مباراة الاشقاء هلال القدس والرجاء المغربي مباراة تاريخية نظرا للحب والاحترام الكبير المتبادل بين الشعبين الفلسطيني والمغربي وهو ما جسدته جماهير الرجاء خلال المباراة الكبيره التي اقيمت بمدينة الدار البيضاء وبحضور سبعين الف متفرج هتفت لفلسطين والقضية الفلسطينية.