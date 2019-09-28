أمريكا تقيد الوصول لنص المكالمات بين ترامب و بن سلمان

قيًّد البيت الأبيض الأمريكي، الوصول إلى نص المكالمات الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان إضافة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفقًا لما نقلته شبكة "سي أن أن" الأمريكية نقلا عن مصادرها.

ووصف عددٌ من المسؤولين الذين لديهم صلاحيات للاطلاع على نصوص المكالمات بأنه "غير عادي" لاسيما وأن المكالمات تتعلق بين ترامب وبن سلمان في تلك الفترة، بمقتل الصحفي والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.

وفي ما يتعلق بالاتصالات مع بوتين، فإن مسؤولا سابقا في الإدارة الأمريكية قيّد الوصول إليها، فيما لم يعلّق البيت الأبيض على الموضوع بعد.

في 25 تموز/ يوليو الماضي، أجرى ترامب مكالمة مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي تولى منصبه في أيار/ مايو، مارس فيها ضغوطا على الأخير، بحسب تقارير، لدفعه إلى فتح تحقيق في كييف ضد أحد المرشحين الديمقراطيين لرئاسيات 2020، وهو جو بايدن، وابنه "هانتر".