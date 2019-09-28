إصابة 12 بحارًا في انفجار ناقلتي نفط بكوريا الجنوبية

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم (السبت)، إن حريقاً على متن ناقلتي نفط أسفر عن إصابة 12 بحارا في ميناء كوري جنوبي، لكن جرى إخماده.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن خفر السواحل أن انفجاراً وقع على متن ناقلة النفط "ستولت جروينلاند" التي تزن 25 ألف طن، وترفع علم جزر كايمان في ميناء "أولسان" بجنوب كوريا الجنوبية في نحو الساعة 10:50 صباحاً بالتوقيت المحلي (01:50 بتوقيت غرينتش)، وأشارت إلى أن 25 من البحارة كانوا على متن الناقلة، وبينهم روس وفلبينيون.

وقالت إن الحريق امتد إلى ناقلة نفط أخرى كانت راسية في مكان قريب، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت أنه جرى إنقاذ جميع البحارة على متن الناقلة "ستولت جروينلاند" و21 آخرين كانوا على متن السفينة الأخرى، مبينة أن 12 بحارا أصيبوا، وأن أحدهم في حالة خطيرة.

وأشارت إلى أن خفر السواحل يتحرى سبب الحادث، ومنعت الشرطة الحركة المرورية في المنطقة تحسباً لوقوع انفجار آخر.