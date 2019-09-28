برنامج تحميل فيديو من الانستغرام للآيفون مجاناً آخر اصدار

Instagram هو تطبيق مجاني يتيح للمستخدمين مشاركة ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع المتابعين أو مجموعة مختارة من الأصدقاء والتعليق على المنشورات وما شابهها من أصدقائهم ، ويمكن تحميلها على أجهزة Apple. : Apple iOS) و Android (Windows Phone) و Windows Phone (Windows Phone) وأي شخص يبلغ من العمر 13 عامًا أو أكبر يمكنه إنشاء حساب عن طريق تسجيل عنوان بريد إلكتروني وتحديد اسم مستخدم.

يمكنك إنشاء حساب على Instagram باستخدام هاتف محمول عن طريق تنزيل التطبيق من متجر تطبيقات iPhone لأجهزة Apple iOS أو من متجر Google Play لهواتف Android. Android ، ثم اتبع الخطوات التالية:

• انقر على أيقونة التطبيق لفتحه بعد تنزيله وتثبيته. انقر فوق تسجيل باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف لمستخدمي Android ، أو انقر فوق إنشاء حساب جديد لمستخدمي iPhone.

• أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الخاص بك ، واضغط على التالي.

• إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور ، وملء معلومات الملف الشخصي ، وانقر فوق تم.

• يمكنك أيضًا النقر فوق تسجيل الدخول باستخدام Facebook ، وسيُطلب منك تسجيل الدخول أولاً إذا قمت بتسجيل الخروج.

يتم تنزيل فيديو Instagram على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باتباع الخطوات التالية:

• افتح مستعرض ويب وانتقل إلى الصفحة التي تحتوي على فيديو Instagram لتنزيله.

• انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان على الصفحة خارج موقع مشاركة الفيديو.

• اختر عرض مصدر الصفحة أو فحص العنصر اعتمادًا على المستعرض الذي تستخدمه.

• من علامة تبويب جديدة ، انقر فوق Ctrl + F لتنشيط حقل البحث على Windows ، و Cmd + F على macOS.

• كتابة النص: (mp4) في مجال البحث.

• سيتم اختيار نتائج متعددة ، تحتوي كل منها على عنوان URL. انسخ الرابط الأول الذي تريده والصقه في شريط عنوان علامة تبويب جديدة ، ثم اضغط على Enter.

• انقر بزر الماوس الأيمن على الفيديو ، واختر حفظ الفيديو باسم.

• حدد اسم الملف وموقعه حيث يتم تخزين ملف الفيديو.

قم بتنزيل فيديوهات Instagram على أجهزة Android

باستخدام الخطوات التالية يوضح كيفية تنزيل مقطع فيديو من Instagram باستخدام Video Downloader:

• تنزيل تنزيل الفيديو لـ Instagram من متجر Play.

• ابحث عن الفيديو الذي تريد تنزيله ، ثم انقر فوق زر القائمة بجوار الفيديو بثلاث نقاط رأسية لنسخ رابط الفيديو.

• انقر فوق خيار نسخ الرابط أو المشاركة لنسخ الرابط من الحافظة. إذا لم يظهر أي خيار ، فلن يمكن تنزيل الفيديو.

• فتح تنزيل الفيديو ل Instagram. يسمح النقر فوق الزر "السماح" بتنزيل الفيديو بحفظ مقاطع الفيديو على جهاز Android.

• قم بلصق الرابط في المساحة المتوفرة أعلى الشاشة ، أو سيعرض التطبيق الفيديو الذي تم نسخه مباشرة.

• انقر فوق أيقونة Share ، ثم اختر Download Image من القائمة ، ثم سيتم تنزيل الفيديو على جهاز Android الخاص بك.

• ملاحظة: على أجهزة iPhone ، يمكنك استخدام Regrammer لتنزيل الفيديو من Instagram.

قم بتنزيل فيديوهات Instagram على جهاز iPhone الخاص بك

يسمح تطبيق Save Gram بتنزيل الصور من instagram وكذلك تنزيل مقاطع الفيديو من instagram على iPhone بسهولة ويسر، كما أن التطبيق مجاني في متجر Appstore وهناك إصدار مدفوع منه يحتوي على المزيد وأفضل يمكنك شرائه إذا كنت تريد ذلك، كما يتميز التطبيق بإمكانية مشاركة صور Instagram في Facebook و Twitter.