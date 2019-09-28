تحميل لعبة ببجي لايت للكمبيوتر 32 بت PUBG

PUBG Lite pc عبارة عن إصدار كامل للتنزيل على الكمبيوتر من مشغل اللعبة Anones Battle Grounds حيث تم إصدار هذا الإصدار للاستخدام للأجهزة التي قد تكون أقل من حد ما مواصفات الكمبيوتر مقارنةً بساحات معركة اللعبة الأخرى للاعبين غير المعروفين.
وتم إصدار PUBG Lite للكمبيوتر نسخة مجانية من لعبة PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS حيث تم إضافة بعض الميزات الجديدة في اللعبة بحيث أصبحت متوفرة كاملة الإصدار وقابلة للتحديث دون vpn ، مما جعل من السهل على اللاعبين إمكانية تحميل pubg mobile lite للكمبيوتر بسهولة والعمل على الجميع أجهزة الكمبيوتر سوء الكمبيوتر القديم أو الجديد.
لتحميل للعبة وشرح المفصل من هنا
الحد الأدنى من المتطلبات الرسمية لموقع PPG Lite لتشغيل اللعبة
- نظام تشغيل: 64 بت من Windows 7 و Windows 8.1 و Windows 10
- نوع المعالج: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300
- الذاكرة: 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي
- الرسومات: Nvidia GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB
- الشبكة: اتصال إنترنت واسع النطاق
- التخزين: 30 جيجابايت مساحة متوفرة
- أفضل المتطلبات لتشغيل لعبة Ppgi Lite
- نظام التشغيل: فوز 10 64
- المعالج: Intel Core i5-650 3.2GHz / AMD Phenom II X4 805
- الرسومات: Nvidia GeForce AMD Radeon HD 7870 أو GTX 660
- ذاكرة النظام: 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي
- التخزين: 4 جيجابايت مساحة القرص الصلب