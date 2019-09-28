تحميل لعبة ببجي لايت للكمبيوتر 32 بت PUBG

PUBG Lite pc عبارة عن إصدار كامل للتنزيل على الكمبيوتر من مشغل اللعبة Anones Battle Grounds حيث تم إصدار هذا الإصدار للاستخدام للأجهزة التي قد تكون أقل من حد ما مواصفات الكمبيوتر مقارنةً بساحات معركة اللعبة الأخرى للاعبين غير المعروفين.

وتم إصدار PUBG Lite للكمبيوتر نسخة مجانية من لعبة PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS حيث تم إضافة بعض الميزات الجديدة في اللعبة بحيث أصبحت متوفرة كاملة الإصدار وقابلة للتحديث دون vpn ، مما جعل من السهل على اللاعبين إمكانية تحميل pubg mobile lite للكمبيوتر بسهولة والعمل على الجميع أجهزة الكمبيوتر سوء الكمبيوتر القديم أو الجديد.

الحد الأدنى من المتطلبات الرسمية لموقع PPG Lite لتشغيل اللعبة