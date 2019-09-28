"الاشتراكية الدولية" تُندد بسياسات الاحتلال وتعميق الاستيطان بالضفة

استنكرت منظمة الاشتراكية الدولية بسياسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وتصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم الأغوار والمستوطنات، ومواصلة الاحتلال إجراءاته في تعميق الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للمنظمة الذي عُقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور رئيس المنظمة جورج باباندريو، ونائبه، رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير نبيل شعث، والأمين العام للمنظمة لويس ايالا، وعدد من قادة المنظمة ورؤساء الوزراء الاشتراكيين المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة.

وأوضح أن كل الدول والأحزاب الاشتراكية تتبنى حل الدولتين وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ قرارات الامم المتحدة.

وناقش الاجتماع عددًا من القضايا الدولية الهامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودور منظمة الاشتراكية في حل النزاعات والسلم والأمن الدوليين، وسبل تعزيز القيم المشتركة والتغلب على التحديات التي تواجه الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

واشار شعث في كلمته خلال الاجتماع، إلى الاوضاع والتطورات في فلسطين، واستمرار "إسرائيل" بسياساتها وإجراءاتها على الأرض في انتهاك صريح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على ضرورة العمل الحثيث لحماية حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب "إسرائيل" بوقف كامل لأنشطتها الاستيطانية.

وثمّن دور الاشتراكية الدولية الذب تلعبه على الساحة العالمية في سبيل نشر مبادئ الحرية والسلام والديمقراطية، مشيرًا إلى مواقفها وقراراتها الهامة تجاه القضية الفلسطينية.