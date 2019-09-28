القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي على استرا اليوم

إليكم تردد القنوات الرياضية على القمر الصناعي أسترا، الناقلة لدوري أبطال أوروبا، الدوري الأسباني، الدوري الإنجليزي الممتاز وجميع البطولات الأوروبية الكبرى.
استضافت مصر مؤخرًا كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 21 يونيو 2019 إلى 19 يوليو 2019، حيث بدأت البطولة على أرض الملعب في استاد القاهرة مساء يوم الجمعة 21 يونيو، مع المباراة الافتتاحية بين فريق الفراعنة ضد زيمبابوي. ويأتي في تصنيف البطولات العالمية الكبرى بعد كأس العالم وبعد بطولة أوروبا.
مع بداية البطولة الإفريقية الكبرى، إليك أهم القنوات المجانية والمشفرة التي تبث الأحداث والمباريات على الهواء مباشرة، حيث تتمتع كأس إفريقيا للأمم بمتابعة هائلة في جميع قارات العالم، وتذاع المباريات الحية للبطولة عبر ترددات العديد من القنوات الأوروبية والأمريكية والآسيوية.
ترددات القنوات الرياضية العالمية 2019
- قناة تايم سبورت time sport الأرضي: UHF 32.
- تردد قناة RTG علي التردد التالي Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2.
- تردد قناة Metro TV علي NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8.
- تردد قناة TVGE Internacional من خلال الاشارة التالية Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4.
- تردد قناة RTB TV علي Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band.
- تردد قناة ZNBC TV 1 علي Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band.
- تردد قناة RTG Guinea علي Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band.
- تردد تردد تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية علي التردد التالي ” Astra 19E – 11538 V 27500“.
- قناة ديكال بلوس علي التردد Astra 19E – 12012 V 29500.
- تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا علي التردد التالي ” 19.2°E-12581 V 22000“.
- تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا علي التردد التالي 11856 V 27500 القمر الصناعي Astra 19E.
- تردد قناة يورو سبورت 2 علي Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk.
- تردد قناة Eurosport 2 Deutschland علي Astra 19E – 12721 H 23500.
- تردد قناة سبورت بلوس علي +Astra 19E – 12402 V 27500.
- تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى علي قمر هوت بيرد Hotbird 13°E-11258 H 27500
- تردد قناة يورو سبورت 2 بول علي تردد Hotbird 13°E -11240 V 27500.
- تردد قناة اورانج سبورت بول علي تردد 10796 V 27500 القمر الصناعي هوت بيرد.
- تردد قناة ORTB علي Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA.
- تردد قناة UBC TV Uganda علي تردد Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band