القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي على استرا اليوم

إليكم تردد القنوات الرياضية على القمر الصناعي أسترا، الناقلة لدوري أبطال أوروبا، الدوري الأسباني، الدوري الإنجليزي الممتاز وجميع البطولات الأوروبية الكبرى.

استضافت مصر مؤخرًا كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 21 يونيو 2019 إلى 19 يوليو 2019، حيث بدأت البطولة على أرض الملعب في استاد القاهرة مساء يوم الجمعة 21 يونيو، مع المباراة الافتتاحية بين فريق الفراعنة ضد زيمبابوي. ويأتي في تصنيف البطولات العالمية الكبرى بعد كأس العالم وبعد بطولة أوروبا.

مع بداية البطولة الإفريقية الكبرى، إليك أهم القنوات المجانية والمشفرة التي تبث الأحداث والمباريات على الهواء مباشرة، حيث تتمتع كأس إفريقيا للأمم بمتابعة هائلة في جميع قارات العالم، وتذاع المباريات الحية للبطولة عبر ترددات العديد من القنوات الأوروبية والأمريكية والآسيوية.

ترددات القنوات الرياضية العالمية 2019