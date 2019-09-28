نتائج التاسع 2019 الدورة الثانية الاستثنائية برقم الاكتتاب

ينتظر طلاب الصف التاسع والشهادة الإعدادية في سوريا الإعلان عن نتائج امتحانات الدورة الثانية "الاستثنائية" لعام 2019 من قبل وزارة التعليم السورية مع رقم الاشتراك واللقب والاسم الثلاثي، بالإضافة إلى عدد من المواقع المتخصصة الأخرى مثل Science for All، وموقع مدمن سوري ، والتعليم السوري.

أكملت وزارة التعليم السورية جميع الاستعدادات للإعلان عن نتائج الامتحانات الأساسية للعام التاسع 2019 في سوريا للدورة الثانية "العلاجية".

أكدت الوزارة أنه سيتم متابعة النتائج من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم السورية في غضون ساعات قليلة، وسيتم رفع النتائج لجميع الطلاب والطالبات الذين يتقدمون لدورة 2019 السابقة المطلوبة والذين التحقوا بجميع المحافظات السورية.

أوضحت الوزارة أن نتائج الصف التاسع للعام 2019 ، الجولة الثانية ، ستنشر بعدد عدد المقاعد والاشتراك من خلال الموقع الرسمي للوزارة وجميع مدارس المرحلة التاسعة الابتدائية في بغداد ، حمص ، حلب وريف دمشق وحماة ودمشق وجميع المحافظات السورية.

يشار إلى أن وزارة التعليم السورية أكملت خلال الشهر الماضي تقديم امتحانات الدورة الثانية الأساسية التاسعة في سوريا ، وأعلنت نتائج الشهادة الثانوية للدورة الثانية والاعتراضات.

نتائج التاسع 2019 الدورة الثانية "الاستدراكية اضغط هنا