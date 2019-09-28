رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2019 المرحلة الثالثة بالاسم

أكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نتيجة تخفيض الاغتراب للمرحلة الثالثة 2019 تم إتاحتها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني مع رقم المقاعد، لجميع الطلاب المتقدمين للحد من الاغتراب من المرحلة الثالثة.

أوضح مكتب التنسيق أن 84872 طالبًا، من الجولة الأولى من المدرسة الثانوية ، بالإضافة إلى 1133479 طالبًا من الجولة الثانية من المدرسة الثانوية، قاموا بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق داخل أعمال المرحلة الثالثة ، وتنسيق القبول إلى الجامعات 2019 بحد أدنى 50 ٪ للتقسيمات العلمية والأدبية، وكذلك تلك التي تقف وراء مرحلتي التنسيق الأولى والثانية.

من جانبه ، أكد مكتب التنسيق قبول الطلاب التقنيين هذا العام في الجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي كلية التكنولوجيا للصناعة والطاقة - جامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا، وكلية التكنولوجيا للصناعة والطاقة - جامعة دلتا للتكنولوجيا (قويسنا) والكلية المصرية الكورية للصناعة وتكنولوجيا الطاقة - جامعة بنى سويف التكنولوجية.

وأشار إلى أن هذه خطوة مهمة وخطوة نوعية لإيجاد طريق جديد للتعليم الفني حيث أنها امتداد لدراسة الطلاب الفنيين من خلال اكتساب المهارات العملية والتعليمية وفقًا لأحدث النظم والأساليب التكنولوجية. التعليم لتحقيق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2019 المرحلة الثالثة اضغط هنا