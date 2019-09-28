متى يبدأ التوقيت الشتوي في ألمانيا 2019

تبدأ الهيئة الفيدرالية للتكنولوجيا الفيزيائية في ميونيخ، في فصل الشتاء في ألمانيا في نهاية أكتوبر 2019.

قالت المفوضية في بيان صحفي، إن وقت الصيف في ألمانيا ينتهي يوم الأحد الموافق 27/10/2019، ليبدأ بعد وقت الشتاء، وبتأخير ساعة واحدة.

وقالت المفوضية، إن قرار إلغاء فصل الشتاء والصيف في ألمانيا، لم تتم الموافقة عليه من قبل الحكومة الألمانية.

في سياق آخر، يرتبط الخريف ليس فقط بانخفاض درجات الحرارة، ولكن أيضًا ببعض التغييرات الأخرى في الطقس والطبيعة بشكل عام. يعد تغيير التوقيت جزءًا لا يتجزأ من طقوس الشتاء.

في هذا التقرير، ماشا فرولوفا، في تقريرها الذي نشرته مجموعة "FB" الروسية للحقائق الروسية حول تغير التوقيت العالمي في الشتاء، وهي:

انتقل إلى التوقيت الصيفي للاستفادة من ضوء النهار

قال Frolova أنه خلال فصل الشتاء تكون أشعة الشمس أقل في نصف الكرة الشمالي، وبالتالي فإن تغيير التوقيت وتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة يضمن المزيد من الوقت وضوء النهار.

من الذي اقترح تغيير التوقيت؟

في عام 1784، نظر بنيامين فرانكلين أولاً في الانتقال إلى التوقيت الصيفي من أجل توفير الضوء وتقليل كمية الشموع المستهلكة.

أول بلد يستخدم التوقيت الصيفي

انتقلت ألمانيا وبريطانيا إلى التوقيت الصيفي في عام 1916، خلال الحرب العالمية الأولى بسبب الحاجة الماسة لضوء النهار للفحم. أقر البرلمان البريطاني قانون "التوقيت الصيفي"، الذي ينص على أنه بين الربيع والخريف، يجب أن يكون الوقت الرسمي قبل ساعة واحدة بتوقيت جرينتش.