تفسير حلم الاغتصاب ومدلولاته لابن سيرين

"الاغتصاب" هو عمل غير مقبول من الأديان والمجتمعات والعادات وجميع القوانين الدولية مسؤولة، والحكومات تفرض عقوبات صارمة ضد المغتصب.

أما بالنسبة للاغتصاب في المنام، فما هي أهميته، وما هي التفسيرات لرؤية الاغتصاب أو "التحرش الجنسي" في المنام، سواء من أجل أعزب أو متزوج أو مطلق أو حامل أو حتى رجل، وما هو تفسير ابن سيرين في رؤية الاغتصاب.

تفسير حلم اغتصاب الحلم في ابن سيرين: -