تفسير حلم الاغتصاب ومدلولاته لابن سيرين

"الاغتصاب" هو عمل غير مقبول من الأديان والمجتمعات والعادات وجميع القوانين الدولية مسؤولة، والحكومات تفرض عقوبات صارمة ضد المغتصب.
أما بالنسبة للاغتصاب في المنام، فما هي أهميته، وما هي التفسيرات لرؤية الاغتصاب أو "التحرش الجنسي" في المنام، سواء من أجل أعزب أو متزوج أو مطلق أو حامل أو حتى رجل، وما هو تفسير ابن سيرين في رؤية الاغتصاب.
تفسير حلم اغتصاب الحلم في ابن سيرين: -
- رؤية الاغتصاب في المنام، دليل على أن الحالم هو شخص ضعيف.
- رؤية الشخص أنه يغتصب أي شخص هي دليل على أنه يفعل أشياء زائفة في الحياة.
- إن رؤية الشخص الذي اعتدى على فتاة واغتصبها هو دليل على سوء نية الحالم.
- رؤية الحالم أنه يغتصب فتاة، دليل على أنه بعيد عن الله تعالى.
- تم اغتصاب الفردي في الحلم، وهي علامة على الرغبات المكبوتة داخلها.
- رؤية غير المتزوجين من شخص ما غاضب معها وأنها ترفض القيام بذلك، سيتم إلحاق أدلة شديدة الضرر.
- إن الرؤية غير المتزوجة التي تتعرض للاغتصاب من قبل شخص آخر ، هي دليل على وجود علاقة عاطفية قوية.
- رؤية فتاة الاغتصاب في الحلم، دليل على أنها ارتكبت الخطايا.
- راقب الفتاة أن أحد سفاح المحارم يغتصبها في الحلم ، وهو دليل على المشكلات التي تواجهها.
- رؤية الاغتصاب الزوجي في المنام، دليل على رغبتها في العلاقة الحميمة.
- رؤية متزوجة تغتصبها شخص غريب في الحلم، وهو دليل على مشاكلها القادمة.
- رؤية متزوجة بأن شخصا من أقاربها يغتصبها في الحلم، وهو دليل على وجود مشاكل عائلية.